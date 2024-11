Bestzeiten und Pokale beim bedeutendsten Nachwuchswettkampf für Eisschnellläufer: Mylauer starten stark in die Saison

Nachdem die jungen Kufenflitzer des TSV Vorwärts bereits beim Deutschlandpokal Top-Ergebnisse erzielt hatten, steigerten sie sich am Wochenende beim Markus-Eicher-Gedächtnis-Cup in Inzell noch einmal.

Die Saison der Mylauer Eisschnellläufer hat gerade erst begonnen und schon standen die ersten Highlights auf dem Programm: Nach Top-Ergebnissen beim ersten Deutschlandpokal in Berlin starteten die Mylauer am Wochenende beim internationalen Markus-Eicher-Gedächtnis-Cup in Inzell. Dieser gilt als einer der bedeutendsten Nachwuchswettkämpfe für...