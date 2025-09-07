Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Maik Barthold (links) und Marc Raithel bezwangen das Spitzendoppel der Gäste.
Maik Barthold (links) und Marc Raithel bezwangen das Spitzendoppel der Gäste. Bild: Joachim Thoß
Maik Barthold (links) und Marc Raithel bezwangen das Spitzendoppel der Gäste.
Maik Barthold (links) und Marc Raithel bezwangen das Spitzendoppel der Gäste. Bild: Joachim Thoß
Reichenbach
Blau-Weiß Reichenbach meldet sich mit Sieg in der Tischtennis-Landesliga zurück
Von Carsten Gündel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Beim 9:6-Heimerfolg gegen die TTVG Oederan-Falkenau avancierte ein „Falkensteiner Doppel“ zum Matchwinner. Auch ohne zwei Stammkräfte reichte es für die Vogtländer zum erhofften guten Saisonstart.

Mit einem 9:6-Heimerfolg gegen die Tischtennisvereinsgemeinschaft Oederan-Falkenau sind die Tischtennisspieler der SG BW Reichenbach am Samstag in die neue Landesligasaison gestartet. Von vornherein musste mit einem engen Spielverlauf gerechnet werden, da beim Aufsteiger die Stammkräfte Paul Sichwardt und Raoul Süß ersetzt werden mussten....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11:15 Uhr
5 min.
Frankreich sucht nach Regierungssturz neuen Premier
Premier Bayrou wollte sich mit der Vertrauensfrage Rückenwind für seine Sparpläne holen - das ging nach hinten los.
Erneut ist eine französische Regierung gescheitert. Das schuldengeplagte Land braucht nun rasch einen neuen Premier. Und Präsident Macron muss schauen, dass er aus der Schusslinie kommt.
26.08.2025
5 min.
Nach Aufstieg in die Tischtennis-Landesliga: SG Blau-Weiß Reichenbach startet mit neuer Hoffnung
Verstärken die SG Blau-Weiß Reichenbach ab sofort in der Tischtennis-Landesliga: Von links Marc Raithel, Carsten Gündel und Paul Sichwardt.
Nach Jahren des Wartens eröffnet das Team am 6. September die Saison gegen den TTVG Oederan-Falkenau. Wie das „Küken“ im Team Top-Leute zum Verein bringen konnte und warum ein Wechsel etwas emotionaler war.
Laura-Louis Freimann
08.09.2025
2 min.
Angela Merkel in Chemnitz: Die Bilder vom Besuch der Ex-Kanzlerin
 11 Bilder
Bundeskanzlerin a.D. Angela Merkel las in der Chemnitzer Stadthalle vor mehr als 2000 zahlenden Gästen aus ihren Memoiren.
In der ausverkauften Chemnitzer Stadthalle hat Angela Merkel am Montag aus ihren Memoiren vorgelesen. Zuvor war sie aber noch andernorts in der Stadt unterwegs.
FP
Von Jan-Dirk Franke
2 min.
07.09.2025
2 min.
Kommentar zu Rücktritt des Betriebsratschefs: Ein Nackenschlag für den VW-Standort Zwickau
Meinung
Redakteur
Was genau vorgefallen ist, hat VW-Betriebsratschef Uwe Kunstmann bisher offen gelassen.
Miese Stimmung, Kostendruck: Das VW-Werk braucht jetzt eigentlich eine starke Betriebsratsspitze. Die muss nun aber erst gefunden werden – und zwar so schnell wie möglich.
Jan-Dirk Franke
11:19 Uhr
3 min.
Deutschland zieht immer mehr ausländische Studierende an
Rund 17 Prozent aller 2,87 Millionen Studierenden in Deutschland kommen laut Statistischem Bundesamt aus dem Ausland. (Archivbild)
Magnet für ausländische Studierende, stark bei MINT-Abschlüssen, aber weiterhin eine große Kluft beim Bildungserfolg – eine jährliche OECD-Studie zeigt für Deutschland wie immer Licht und Schatten.
16.06.2025
2 min.
Nummer eins im Vogtland-Tischtennis: SG Blau-Weiß Reichenbach muss sich für die Landesliga ausrüsten
Marc Raithel ist als neue Nummer 3 von Muldenhammer nach Reichenbach gewechselt.
Der Verein ruft auf der Plattform Sponsino zu einer Spendenaktion auf. Unterstützer können dem Aufsteiger mit 30 Euro sehr weiterhelfen.
Bernd Schilbach
Mehr Artikel