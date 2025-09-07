Blau-Weiß Reichenbach meldet sich mit Sieg in der Tischtennis-Landesliga zurück

Reichenbach
Beim 9:6-Heimerfolg gegen die TTVG Oederan-Falkenau avancierte ein „Falkensteiner Doppel“ zum Matchwinner. Auch ohne zwei Stammkräfte reichte es für die Vogtländer zum erhofften guten Saisonstart.
Mit einem 9:6-Heimerfolg gegen die Tischtennisvereinsgemeinschaft Oederan-Falkenau sind die Tischtennisspieler der SG BW Reichenbach am Samstag in die neue Landesligasaison gestartet. Von vornherein musste mit einem engen Spielverlauf gerechnet werden, da beim Aufsteiger die Stammkräfte Paul Sichwardt und Raoul Süß ersetzt werden mussten....
