Bronzerang für Fortunas Mädels

Volleyball: VSV Göltzschtal schafft es gegen Chemnitz bis ins Halbfinale

Große Freude hat am Sonntag in den Reihen des Auerbacher Volleyballvereins Fortuna Göltzschtal geherrscht. In der Schlossarena durfte man nicht nur Ausrichter für die Endrunde der Bezirksmeisterschaften der weiblichen U 18 sein. Auch der eigene Nachwuchs hatte sich für die Endrunde der letzten sechs Teams qualifiziert. Bereits...