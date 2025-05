Bundesligaringer geben sich die Klinke in die Hand: Pausa bereitet sich auf Ansturm zu den Mitteldeutschen Meisterschaften vor

Die Ringerhalle in Pausa wird am Samstag aus allen Nähten platzen, wenn zeitgleich auf drei Matten um Titel gerungen wird. Es ist eine letzte Standortbestimmung vor den Deutschen Meisterschaften.

Die Erdachsen-Arena in Pausa wird am Samstag Schauplatz der Offenen Mitteldeutschen Meisterschaft der Männer. Gerungen wird im Freistil, aber auch im griechisch-römischen Ringkampf. Die Titelkämpfe in Pausa sind der letzte Höhepunkt vor den Deutschen Meisterschaften, die vom 19. bis 22. Juni in Elsenfeld ausgetragen werden. Daher sind die...