Cordial-Cup: Wer qualifiziert sich in Auerbach für die große Bühne?

20 Nachwuchsmannschaften kreuzen am Samstag in Auerbach die Klingen. Der Sieger des Qualifikationstuniers darf im Juni an einem der größten Nachwuchsturniere der Welt teilnehmen und sich mit den besten U-11-Kickern messen.

Jedes Jahr wird rund um Kitzbühel in Österreich eines der größten Nachwuchs-Fußballturniere der Welt ausgetragen. Aus Amerika, Südamerika und Asien kommen Talente nach Österreich, um den Cordial-Cup in drei Altersstufen zu gewinnen. Eines der Qualifikationsturniere für die U-11-Junioren richtet der VfB Auerbach am Samstag auf dem... Jedes Jahr wird rund um Kitzbühel in Österreich eines der größten Nachwuchs-Fußballturniere der Welt ausgetragen. Aus Amerika, Südamerika und Asien kommen Talente nach Österreich, um den Cordial-Cup in drei Altersstufen zu gewinnen. Eines der Qualifikationsturniere für die U-11-Junioren richtet der VfB Auerbach am Samstag auf dem...