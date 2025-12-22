MENÜ
SC Syrau gegen Post SV Plauen 3:1 hieß es am Montag im ersten Spiel der Vorrundengruppe D. André Leihkauf (Post, Mitte) bekommt es hier mit den Syrauern Yannic Freund (links) und Dustin Wittig zu tun.
SC Syrau gegen Post SV Plauen 3:1 hieß es am Montag im ersten Spiel der Vorrundengruppe D. André Leihkauf (Post, Mitte) bekommt es hier mit den Syrauern Yannic Freund (links) und Dustin Wittig zu tun. Bild: Oliver Orgs
Plauen
Cupverteidiger SC Syrau quält sich eine Runde weiter
Von Thomas Gräf
Nicht der Favorit aus der Landesklasse, sondern Blau-Weiß Rebesgrün hat sich beim Hallenpokal der „Freien Presse“ den Sieg in Vorrundengruppe D gesichert. Auch der Post SV Plauen sicherte sich das Ticket für die Zwischenrunde.

Mit dem SC Syrau hat sich am Montagabend beim Hallenpokal der „Freien Presse“ erstmals der Cupverteidiger in die aktuelle Turnierserie eingeschaltet. Und bei allem Respekt vor der Konkurrenz mit vier Kreisligisten und Vogtlandklasse-Neuling Post SV Plauen stellte sich vor Beginn eigentlich nur die Frage, wer Syrau in die Zwischenrunde...
