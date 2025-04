Dartspieler erwecken altes Vereinsheim in Syrau wieder zum Leben

In Eigenregie hat sich der 1. DC Syrau in kurzer Zeit ein neues Domizil geschaffen. Wieso die eigene Trainings- und Spielstätte für die neunte Abteilung des SC Syrau so wichtig ist.

Nachdem die Syrauer im September 2022 im neuen Vereinsheim mit einer Mannschaft begonnen hatten, wuchs die Dartgemeinde rasant an und so wurde die Spielstätte schnell zu klein. Da seit dieser Saison drei Mannschaften am Spielbetrieb teilnehmen, in denen bis zu 28 Mann Dart spielen, wurden die Trainingstage aufgeteilt. „Da haben wir schnell... Nachdem die Syrauer im September 2022 im neuen Vereinsheim mit einer Mannschaft begonnen hatten, wuchs die Dartgemeinde rasant an und so wurde die Spielstätte schnell zu klein. Da seit dieser Saison drei Mannschaften am Spielbetrieb teilnehmen, in denen bis zu 28 Mann Dart spielen, wurden die Trainingstage aufgeteilt. „Da haben wir schnell...