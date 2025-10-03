Das Laufband als Herausforderung: Oelsnitzer legt innerhalb der Öffnungszeit 100 Kilometer zurück

Oberes Vogtland
Marcel Wunderlich geht gerne große Entfernungen. Nun tat er das unter dem Dach des heimatlichen Fitnesscenters. Macht ihm das vielleicht sogar jemand nach?
Da staunten einige Besucher des Oelsnitzer Fitnesscenters Injoy vor wenigen Tagen nicht schlecht: Dieser Mann auf dem Laufband wollte einfach nicht wieder runter. Er lief fast die gesamte Öffnungszeit über. Erst nach 13 Stunden und 47 Minuten stieg er ab. Da hatte Marcel Wunderlich bereits stolze 100 Kilometer zurückgelegt. Das tat der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.