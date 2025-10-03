Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Marcel Wunderlich bei seiner 100-Kilometer-Tour auf dem Laufband.
Marcel Wunderlich bei seiner 100-Kilometer-Tour auf dem Laufband.
Oberes Vogtland
Das Laufband als Herausforderung: Oelsnitzer legt innerhalb der Öffnungszeit 100 Kilometer zurück
Von Thomas Gräf
Marcel Wunderlich geht gerne große Entfernungen. Nun tat er das unter dem Dach des heimatlichen Fitnesscenters. Macht ihm das vielleicht sogar jemand nach?

Da staunten einige Besucher des Oelsnitzer Fitnesscenters Injoy vor wenigen Tagen nicht schlecht: Dieser Mann auf dem Laufband wollte einfach nicht wieder runter. Er lief fast die gesamte Öffnungszeit über. Erst nach 13 Stunden und 47 Minuten stieg er ab. Da hatte Marcel Wunderlich bereits stolze 100 Kilometer zurückgelegt. Das tat der...
