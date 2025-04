Das wars: Die Oelsnitzer VSV-Volleyballer steigen nach drei Jahren in der 3. Liga ab

Geht man von zwei Absteigern aus, dann war das 1:3 am Samstagabend im Heimspiel gegen den TSV Grafing II das Ende aller Hoffnungen auf den Klassenerhalt. Trotzdem wurde das Schlusslicht von 250 Fans gefeiert.

Nun hat alle Rechnerei ein Ende: Nach der 1:3-Heimniederlage (23:25, 21:25, 25:20, 22:25) am Samstagabend zuhause gegen die Reserve des TSV Grafing beträgt der Rückstand von Drittliga-Schlusslicht Oelsnitz zu einem Nichtabstiegsplatz sieben Zähler. Aber nur sechs könnten die Vogtländer im Idealfall in den beiden noch ausstehenden Spielen in...