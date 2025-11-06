Der VFC Plauen vorm Spiel beim VfB Auerbach: Überrascht der Trainer erneut mit seiner Startelf?

Das Vogtlandderby in der Fußball-Oberliga ist für Sedat Gören ein „50:50-Spiel“. Zum Gegner äußert er sich recht deutlich. Zur Aufstellung der eigenen Mannschaft antwortet er eher ausweichend.

Sedat Gören hat sich auf sein erstes Vogtlandderby als Trainer des VFC Plauen gut vorbereitet. „Ich war ein paarmal live in Auerbach im Stadion, um mir meine eigenen Eindrücke zu verschaffen", sagt er. Der 54-Jährige weiß also, was sein Team in der Fußball-Oberliga am Freitag, 19 Uhr in der Arena zur Vogtlandweide sportlich erwartet.