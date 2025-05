Die Stimmung ist am Tiefpunkt: Reichenbacher FC hat wenig Grund zur Hoffnung vor seinem Auswärtsspiel in Rabenstein

Den RFC trennt in der Fußball-Sachsenliga nur ein Punkt vom ersten Abstiegskandidaten. Das Team möchte auf keinen Fall in die Gefahrenzone abrutschten, trifft am Sonntag aber ausgerechnet auf den Zweiten.

Der Abstiegskampf nimmt beim Reichenbacher FC in der Fußball-Sachsenliga immer dramatischere Züge an. Die Stimmung hat nach der 1:2-Niederlage im bereits vorletzten Heimspiel gegen Stahl Riesa bei den Fans den Tiefpunkt erreicht. Schwierig, trotz des Ein-Punkte-Abstandes zum untersten Strich (wenn kein sächsischer Oberligist absteigt), einen... Der Abstiegskampf nimmt beim Reichenbacher FC in der Fußball-Sachsenliga immer dramatischere Züge an. Die Stimmung hat nach der 1:2-Niederlage im bereits vorletzten Heimspiel gegen Stahl Riesa bei den Fans den Tiefpunkt erreicht. Schwierig, trotz des Ein-Punkte-Abstandes zum untersten Strich (wenn kein sächsischer Oberligist absteigt), einen...