Doppelsieg für Obervogtländer

Henri Kölbel vom MSC Oelsnitz hat beim dritten Lauf zum Jura-Trial-Pokal im erzgebirgischen Thalheim an beiden Wettbewerbstagen in der Klasse 7 den Sieg erkämpft. In der Klasse 4 wartete André Gemeinhardt aus Wiedersberg im Erzgebirge mit zwei achtbaren 5. Plätzen auf. Heiko Gemeinhardt sah bei den Senioren mit zwei 4. Rängen sogar...