Ein Wechselbad der Gefühle: Bewahrt ein anderer vogtländischer Verein Irfersgrün vor dem Abstieg?

Es ist das große Fragezeichen des Wochenendes in der Fußball-Sachsenklasse gewesen. Hatte sich der VfB Auerbach vor wenigen Wochen noch klar positioniert, die Zweite nicht zurückzuziehen, sieht es jetzt doch so aus. Was das für den BSV heißt ...

Welch ein Saisonfinale und welch ein Wechselbad der Gefühle: Noch Minuten nach dem Abpfiff der letzten Partie in der Sachsenklasse saßen die Fußballer des BSV Irfersgrün niedergeschlagen auf dem Rasen, hatten sich das Trikot nach der 0:1-Niederlage gegen den Vize-Meister FC Stollberg über den Kopf gezogen oder schlugen wütend auf den Rasen,... Welch ein Saisonfinale und welch ein Wechselbad der Gefühle: Noch Minuten nach dem Abpfiff der letzten Partie in der Sachsenklasse saßen die Fußballer des BSV Irfersgrün niedergeschlagen auf dem Rasen, hatten sich das Trikot nach der 0:1-Niederlage gegen den Vize-Meister FC Stollberg über den Kopf gezogen oder schlugen wütend auf den Rasen,...