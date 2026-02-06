„Eine geile Truppe“: Diese Nachwuchskicker des VFC Plauen haben mit dem Hallentitel noch nicht genug

Die C-Junioren des Vereins sind ungeschlagen Landesmeister im Futsal geworden. Der Trainer traut ihnen sowohl bei der NOFV-Hallenmeisterschaft als auch in der Liga und im Pokal noch einiges zu.

Es war kein alltäglicher Erfolg, als die C-Junioren-Fußballer des VFC Plauen jetzt in Mittweida die Endrunde der Futsal-Landesmeisterschaft gewannen. Zum einen ist es schon acht Jahre her, dass sich zum letzten Mal ein Nachwuchsteam des VFC die sächsische Krone im Futsal, also der offiziellen Hallenfußballvariante des DFB, sicherte. Und auch...