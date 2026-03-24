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Die Deutschen Meister vom VFC Plauen. Von links: Mannschaftsleiter Ralf Begerock, Karl Popp, Marius Thiel, Domenik Heise, Mohammed Marzouki, Rudi Hamann (leicht verdeckt), Pepe Brettfeld, Levin Mocker (verdeckt), Richard Sell, Tim Hanitzsch, Auras Al Hasan, Marlon Ebert, Co-Trainer Alexander Hamann, Trainer Lothar Winczek.
Die Deutschen Meister vom VFC Plauen. Von links: Mannschaftsleiter Ralf Begerock, Karl Popp, Marius Thiel, Domenik Heise, Mohammed Marzouki, Rudi Hamann (leicht verdeckt), Pepe Brettfeld, Levin Mocker (verdeckt), Richard Sell, Tim Hanitzsch, Auras Al Hasan, Marlon Ebert, Co-Trainer Alexander Hamann, Trainer Lothar Winczek. Foto: picture-alliance/DFB
Die Deutschen Meister vom VFC Plauen. Von links: Mannschaftsleiter Ralf Begerock, Karl Popp, Marius Thiel, Domenik Heise, Mohammed Marzouki, Rudi Hamann (leicht verdeckt), Pepe Brettfeld, Levin Mocker (verdeckt), Richard Sell, Tim Hanitzsch, Auras Al Hasan, Marlon Ebert, Co-Trainer Alexander Hamann, Trainer Lothar Winczek.
Die Deutschen Meister vom VFC Plauen. Von links: Mannschaftsleiter Ralf Begerock, Karl Popp, Marius Thiel, Domenik Heise, Mohammed Marzouki, Rudi Hamann (leicht verdeckt), Pepe Brettfeld, Levin Mocker (verdeckt), Richard Sell, Tim Hanitzsch, Auras Al Hasan, Marlon Ebert, Co-Trainer Alexander Hamann, Trainer Lothar Winczek. Foto: picture-alliance/DFB
Plauen
VFC Plauen feiert Deutschen Meistertitel: „Etwas ganz Großes für den Verein“
Von Monty Gräßler
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Die C-Junioren haben mit dem Gewinn der Futsal-Meisterschaft aufhorchen lassen. Warum das ganze Vogtland stolz darauf sein kann und es jetzt gleich zwei wichtige Spiele gegen den FSV Zwickau gibt.

Der VFC Plauen wird bei seinem nächsten Heimspiel der Fußball-Oberliga am 2. April den großen Erfolg seiner C-Junioren würdigen. Für den Gewinn des Deutschen Meistertitels im Futsal in Duisburg sollen die Nachwuchskicker am Gründonnerstag im Rahmen des Oberliga-Topspiels gegen Spitzenreiter SC Freital (Anstoß: 18.30 Uhr) die große Bühne...
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