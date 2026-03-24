VFC Plauen feiert Deutschen Meistertitel: „Etwas ganz Großes für den Verein“

Die C-Junioren haben mit dem Gewinn der Futsal-Meisterschaft aufhorchen lassen. Warum das ganze Vogtland stolz darauf sein kann und es jetzt gleich zwei wichtige Spiele gegen den FSV Zwickau gibt.

Der VFC Plauen wird bei seinem nächsten Heimspiel der Fußball-Oberliga am 2. April den großen Erfolg seiner C-Junioren würdigen. Für den Gewinn des Deutschen Meistertitels im Futsal in Duisburg sollen die Nachwuchskicker am Gründonnerstag im Rahmen des Oberliga-Topspiels gegen Spitzenreiter SC Freital (Anstoß: 18.30 Uhr) die große Bühne... Der VFC Plauen wird bei seinem nächsten Heimspiel der Fußball-Oberliga am 2. April den großen Erfolg seiner C-Junioren würdigen. Für den Gewinn des Deutschen Meistertitels im Futsal in Duisburg sollen die Nachwuchskicker am Gründonnerstag im Rahmen des Oberliga-Topspiels gegen Spitzenreiter SC Freital (Anstoß: 18.30 Uhr) die große Bühne...