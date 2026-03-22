Futsal: C-Junioren des VFC Plauen sichern sich die Deutsche Meisterschaft

Nachdem sie bereits Landes- und Regionalmeister geworden sind, sorgten die C-Junioren des VFC Plauen auch bei den nationalen Titelkämpfen in Duisburg für Furore.

Die C-Junioren des VFC Plauen haben bei den Deutschen Meisterschaften im Futsal in Duisburg für eine dicke Überraschung gesorgt. Nach dem erfolgreichen Auftakt in der Gruppenphase – der FV Ravensburg wurde 3:2 bezwungen – folgte eine Niederlage gegen Viktoria Köln (1:3). Als Gruppenzweite zogen die Vogtländer ins Halbfinale ein, in dem sie... Die C-Junioren des VFC Plauen haben bei den Deutschen Meisterschaften im Futsal in Duisburg für eine dicke Überraschung gesorgt. Nach dem erfolgreichen Auftakt in der Gruppenphase – der FV Ravensburg wurde 3:2 bezwungen – folgte eine Niederlage gegen Viktoria Köln (1:3). Als Gruppenzweite zogen die Vogtländer ins Halbfinale ein, in dem sie...