Eine Staffel für den guten Zweck

Der 33. und letzte 24-Stundenlauf wird am Samstag im Stadion am Wasserturm in Reichenbach gestartet. Warum man sich beim LAV Reichenbach dazu entschlossen hat, könne man nicht in einem Satz formulieren, sagt Organisationschef Stephan Werner: "Es greift eins ins andere. Es wird im Allgemeinen alles immer aufwendiger und es wird auch...