Die A-Junioren des VFC Plauen – rechts VFC-Kicker Leonard Krantz – gehören zu den Favoriten. Bild: Oliver Orgs
Die A-Junioren des VFC Plauen – rechts VFC-Kicker Leonard Krantz – gehören zu den Favoriten. Bild: Oliver Orgs
Plauen
Endrunde im Hallenpokal der „Freien Presse“: Wer kann den SC Syrau entthronen?
Von Thomas Gräf
Das Turnier findet am Sonntag einen neuen (oder alten?) Sieger. Ab 13 Uhr geht es in der Einheit-Arena an der Plauener Wieprechtstraße um den Titel – und das auf jeden Fall vor ausverkauftem Haus.

Wo sonst die Regionalliga-Handballer des HC Einheit auf Torejagd gehen, dominiert am Sonntag noch einmal der Fußball: Ab 13 Uhr findet die aktuelle Auflage des „Freie Presse“-Hallenpokals in der Plauener Einheit-Arena an der Wieprechtstraße mit dem Finalturnier ihren Höhepunkt. Acht vogtländische Fußball-Teams kämpfen um Sieg, für viele...
