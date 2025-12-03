Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die beiden Rodewischer Torschützinnen liegen sich hier im Spiel gegen die SG Jößnitz in den Armen.
Die beiden Rodewischer Torschützinnen liegen sich hier im Spiel gegen die SG Jößnitz in den Armen.
Auerbach
Erfolg in der Fußball-Sachsenklasse: Frauen des 1. FC Rodewisch auf Rang 1
Von Laura-Louis Freimann
Der 2:0-Derbyerfolg gegen die SG Jößnitz hat die Mannschaft von Peter Schmalfuß an die Tabellenspitze befördert. Die SpG Pfaffengrün/Zobes/Greiz lauert derweil nach ihrem Kantersieg auf Platz 3.

Was für eine Momentaufnahme für die Frauen des 1. FC Rodewisch: In der Tabelle der Fußball-Landesklasse Süd/West ist das Team von Trainer Peter Schmalfuß nach dem 2:0-Derbysieg bei der SG Jößnitz am Sonntag an Spitzenreiter Chemnitzer FC II vorbeigezogen und führt nun das Klassement an. Es war das erste Rückrundenspiel für den 1. FCR....
