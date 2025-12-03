Erfolg in der Fußball-Sachsenklasse: Frauen des 1. FC Rodewisch auf Rang 1

Der 2:0-Derbyerfolg gegen die SG Jößnitz hat die Mannschaft von Peter Schmalfuß an die Tabellenspitze befördert. Die SpG Pfaffengrün/Zobes/Greiz lauert derweil nach ihrem Kantersieg auf Platz 3.

Was für eine Momentaufnahme für die Frauen des 1. FC Rodewisch: In der Tabelle der Fußball-Landesklasse Süd/West ist das Team von Trainer Peter Schmalfuß nach dem 2:0-Derbysieg bei der SG Jößnitz am Sonntag an Spitzenreiter Chemnitzer FC II vorbeigezogen und führt nun das Klassement an. Es war das erste Rückrundenspiel für den 1. FCR....