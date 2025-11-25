Erkältungswelle trifft Ringer der WKG Pausa/Plauen hart: Niederlage gegen Werdau

Im Spitzenkampf der Regionalliga zogen die Vogtländer beim AC Werdau mit 10:16 den Kürzeren. Die Voraussetzungen waren allerdings auch alles andere als gut.

In der Ringer-Regionalliga hat die Wettkampfgemeinschaft Pausa/Plauen das Spitzenduell beim AC Werdau verloren. Nach dem 10:16 am Samstag rutschen die personell arg geschwächten Vogtländer auf Rang 3, sehen aber eine Medaille weiterhin in greifbarer Nähe.