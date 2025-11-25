Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Neuzugang Andrei Zugraf (rotes Trikot) erkämpfte in einem Duell auf Messers Schneide mit einem 7:6 über Fernando Mahmoud einen Mannschaftspunkt.
Neuzugang Andrei Zugraf (rotes Trikot) erkämpfte in einem Duell auf Messers Schneide mit einem 7:6 über Fernando Mahmoud einen Mannschaftspunkt. Bild: Jörg Richter
Neuzugang Andrei Zugraf (rotes Trikot) erkämpfte in einem Duell auf Messers Schneide mit einem 7:6 über Fernando Mahmoud einen Mannschaftspunkt.
Neuzugang Andrei Zugraf (rotes Trikot) erkämpfte in einem Duell auf Messers Schneide mit einem 7:6 über Fernando Mahmoud einen Mannschaftspunkt. Bild: Jörg Richter
Plauen
Erkältungswelle trifft Ringer der WKG Pausa/Plauen hart: Niederlage gegen Werdau
Von Jörg Richter
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Spitzenkampf der Regionalliga zogen die Vogtländer beim AC Werdau mit 10:16 den Kürzeren. Die Voraussetzungen waren allerdings auch alles andere als gut.

In der Ringer-Regionalliga hat die Wettkampfgemeinschaft Pausa/Plauen das Spitzenduell beim AC Werdau verloren. Nach dem 10:16 am Samstag rutschen die personell arg geschwächten Vogtländer auf Rang 3, sehen aber eine Medaille weiterhin in greifbarer Nähe.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
04.11.2025
3 min.
Ringer-Regionalliga: Pausa/Plauen schlägt Thalheim und springt an die Spitze
Sebastian Wagner (rechts) bezwang Felix Franke und meißelte mit dem 5:1-Punktsieg den Gesamterfolg der WKG Pausa/Plauen in Stein.
Mit 19:12 setzte sich die Wettkampfgemeinschaft aus dem Vogtland gegen den Rivalen aus dem Erzgebirge durch und stürmte auf den 1. Platz. Die mehr als 400 Zuschauer waren begeistert.
Jörg Richter
16:53 Uhr
2 min.
Berlin benennt Platz nach Margot Friedländer
Margot Friedländer hatte am 7. Mai ihren letzten öffentlichen Auftritt in Berlin und starb am 9. Mai. (Archivbild)
Jahrzehntelang engagierte sich die Holocaust-Überlebende Margot Friedländer für Aussöhnung. Nun erfährt die Berlinerin nach ihrem Tod eine besondere Ehrung.
10.11.2025
2 min.
Ringer aus Pausa und Plauen auch am Kyffhäuser erfolgreich
Michal Bielawski (rotes Trikot) gewann auch in Artern vorzeitig und holte die ersten vier Mannschaftspunkte auf das WKG-Konto.
Die Wettkampfgemeinschaft aus dem Vogtland bleibt Spitzenreiter in der Regionalliga Mitteldeutschland. Mit 20:7 setzten sie sich am Samstag beim AC Germania Artern durch und blieben auch in der Spur, als die Gastgeber zur Aufholjagd ansetzten.
Jörg Richter
15:20 Uhr
4 min.
Fahnenklau beim FC Erzgebirge Aue: Drei Ultra-Führungsgruppen betroffen – Wer steckt dahinter?
Update
Unter anderem dieses, markante Banner der Erzbrigade soll gestohlen worden sein.
Der Verlust der eigenen Fahne bedeutet für Ultras das Worst-Case-Szenario. Meist zieht es die Auflösung der Ultra-Gruppierung nach sich. So auch diesmal? Die Kriminalpolizei ermittelt.
Paul Steinbach
16:55 Uhr
2 min.
Viele Patienten haben Probleme mit der elektronischen Patientenakte
Gefragt war: Haben Sie schon Erfahrungen mit der elektronischen Patientenakte (ePA) gemacht?
Eine Umfrage im Gesundheitsnewsletter „quicklebendig“ zeigt, dass die ePA noch kaum genutzt wird. Das hat vor allem eine Ursache.
Katrin Saft
Von Cristina Zehrfeld
2 min.
24.11.2025
2 min.
Kommentar zum Stausee-Radweg: Schildbürgertum
Meinung
Redakteur
Von Waldenburg über Callenberg bis Reichenbach ist der Radweg bereits gebaut.
Auf sicheren Radwegen vom Stausee Oberwald bis zum Schloss Waldenburg: Auf einem Großteil der Strecke ist das bereits Realität. Doch reicht das?
Cristina Zehrfeld
Mehr Artikel