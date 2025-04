Erlbacher Superslalom lockt sogar Skifahrer aus dem Harz an

Es war die letzte Wintersportveranstaltung in dieser Saison im Vogtland: Am Sonntag sind 38 Skifahrer bei den offenen Vereinsmeisterschaften des WSV im Superslalom am Kegelberg gestartet. Wieso der WSV Erlbach so einen ambitionierten Spaßwettkampf ausrichtet.

Erstmals seit 2016 konnten sich am Sonntag dank der noch guten Pistenverhältnisse am Erlbacher Kegelberg wieder auswärtige Skifahrer aus ganz Sachsen, Bayern und sogar dem Harz bei den offenen Vereinsmeisterschaften des WSV Sportler im Superslalom messen. „Wir kommen gerne an den Kegelberg, weil die Wettkämpfe hier immer sehr gut organisiert... Erstmals seit 2016 konnten sich am Sonntag dank der noch guten Pistenverhältnisse am Erlbacher Kegelberg wieder auswärtige Skifahrer aus ganz Sachsen, Bayern und sogar dem Harz bei den offenen Vereinsmeisterschaften des WSV Sportler im Superslalom messen. „Wir kommen gerne an den Kegelberg, weil die Wettkämpfe hier immer sehr gut organisiert...