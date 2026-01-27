„Es kann nur ein Ziel geben“: Volleyballer aus Reichenbach im Sachsenpokal-Finalfieber

Reichenbach
Das erste Mal seit zwei Jahren bestreitet der VSV Eintracht wieder ein Endspiel in diesem Wettbewerb. Das sagt der Kapitän vor dem letzten Termin im April.
Die Volleyballer des VSV Eintracht Reichenbach haben sich am Samstag mit zwei Heimsiegen das Ticket für das Sachsenpokal-Finale gesichert. Das erste Spiel gegen Motor Mickten II war lang ausgeglichen. Auch wegen der dünnen Personaldecke tat sich Eintracht schwer. Nach vier umkämpften Durchgängen behielt der Sachenligist mit 3:1 die Oberhand...
