  • Fast 300 Judoka kämpfen am Wochenende in Adorf um Mitteldeutsche Meistertitel und Tickets für die Deutschen Titelkämpfe

Oberes Vogtland
Fast 300 Judoka kämpfen am Wochenende in Adorf um Mitteldeutsche Meistertitel und Tickets für die Deutschen Titelkämpfe
Von Thomas Gräf
Ausrichter ASV Oelsnitz musste mangels Halle ins obere Vogtland ausweichen. Der dortigen BSV Adorf hilft aber fleißig mit. Selbst der MDR hat sich angesagt.

Die Mitteldeutschen Meisterschaften der unter 15-Jährigen Judoka sowie der Männer und Frauen gehen am kommenden Wochenende in der Sporthalle Adorf über die Bühne. Ausrichter ist allerdings der ASV Oelsnitz, der aufgrund der heimischen Hallensituation nach Adorf ausweichen musste und vom dortigen BSV tatkräftig unterstützt wird. Laut...
