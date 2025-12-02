FC Schalke 04: Auch viele Vogtländer haben blauweißes Blut in ihren Adern

Zwei Perspektivspieler aus dem Kader des Zweitliga-Spitzenreiters haben den Schalke-Fanklub Königsblau Plauen besucht. Dessen Vorsitzender Mario Kammler hat bereits 904 Spiele live gesehen.

Bezirkstag des FC Schalke 04 in Plauen. Vor Ort im Concordia-Sportheim treffen zum Spielerempfang 2025 mit Luca Podlech und Dylan Leonard zwei Profis des aktuellen Zweitligaspitzenreiters ein. Das Zusammengehörigkeitsgefühl zwischen Mannschaft, Verein und den Fanclubs des „Bezirks 14“ konnte man sogar noch nach dem offiziellen...