Finale in der Fußball-Sachsenklasse: Zwei Vogtland-Teams können noch absteigen

Der SC Syrau und der BSV Irfersgrün müssen am Samstag punkten, um sicher drinzubleiben. Oder Mittweida und Mülsen verlieren. Die Syrauer treffen dabei zu Hause auf einen Mitkonkurrenten.

Spannendes Saisonfinale am Samstag in der Fußball-Sachsenklasse: Während der SV Tanne Thalheim bereits als Meister und Aufsteiger in die Landesliga feststeht und die abgeschlagenen Schlusslichter Rapid Chemnitz und Barkas Frankenberg längst abgestiegen sind, gibt es am Tabellenende einen Vierkampf um zwei Nichtabstiegsplätze. Mit dem SC Syrau...