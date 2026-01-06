MENÜ
Die SG Rotschau geht mit drei Neuzugängen in die Rückrunde der Fußball-Vogtlandliga. Bild: Symbolbild/pixfly - stock.adobe.com
Die SG Rotschau geht mit drei Neuzugängen in die Rückrunde der Fußball-Vogtlandliga. Bild: Symbolbild/pixfly - stock.adobe.com
Reichenbach
Für mehr Torgefahr: SG Rotschau holt drei junge Offensivspieler
Von Monty Gräßler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der in der Fußball-Vogtlandliga spielende Verein hat zwei Wochen vorm Trainingsstart ein Personal-Update gegeben. Zwei Kicker kommen aus Limbach.

Die Fußballer der SG Rotschau haben sich mit drei neuen Spielern für die Rückrunde der Vogtlandliga verstärkt. Wie der Verein über seine Social-Media-Kanäle informierte, kommen mit Justin Merkel (23) und Christian Öhl (21) zwei offensivstarke Mittelfeldspieler von der SG Limbach. Als dritter Neuzugang wurde mit Mohamad Oufi ein 25-jähriger...
