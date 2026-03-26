Fußball im Vogtland: Leichte Aufgabe? – Der Spitzenreiter erwartet den Drittletzten

In der Vogtlandliga dürfen die vier Erstplatzierten allesamt zuhause ran. Das Topspiel der Vogtlandklasse geht in Leubnitz über die Bühne.

Während der Punktspielbetrieb des Sächsischen Fußball-Verbandes bis auf wenige Nachholpartien wegen des Pokal-Viertelfinales am Wochenende ruht, wird im Kreisverband um Punkte gekämpft. Dabei dürfen die vier Erstplatzierten der Vogtlandliga aus Erlbach, Reichenbach, Treuen und Ellefeld allesamt zuhause antreten. Die vermeintlich einfachste... Während der Punktspielbetrieb des Sächsischen Fußball-Verbandes bis auf wenige Nachholpartien wegen des Pokal-Viertelfinales am Wochenende ruht, wird im Kreisverband um Punkte gekämpft. Dabei dürfen die vier Erstplatzierten der Vogtlandliga aus Erlbach, Reichenbach, Treuen und Ellefeld allesamt zuhause antreten. Die vermeintlich einfachste...