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Das Spitzenquartett der Fußball-Vogtlandliga hat am Wochenende jeweils ein Heimspiel.
Das Spitzenquartett der Fußball-Vogtlandliga hat am Wochenende jeweils ein Heimspiel. Symbolfoto: Pixabay
Das Spitzenquartett der Fußball-Vogtlandliga hat am Wochenende jeweils ein Heimspiel.
Das Spitzenquartett der Fußball-Vogtlandliga hat am Wochenende jeweils ein Heimspiel. Symbolfoto: Pixabay
Plauen
Fußball im Vogtland: Leichte Aufgabe? – Der Spitzenreiter erwartet den Drittletzten
Von Thomas Gräf
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In der Vogtlandliga dürfen die vier Erstplatzierten allesamt zuhause ran. Das Topspiel der Vogtlandklasse geht in Leubnitz über die Bühne.

Während der Punktspielbetrieb des Sächsischen Fußball-Verbandes bis auf wenige Nachholpartien wegen des Pokal-Viertelfinales am Wochenende ruht, wird im Kreisverband um Punkte gekämpft. Dabei dürfen die vier Erstplatzierten der Vogtlandliga aus Erlbach, Reichenbach, Treuen und Ellefeld allesamt zuhause antreten. Die vermeintlich einfachste...
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