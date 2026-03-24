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In den regionalen Fußballligen war am Wochenende wieder einiges los.
In den regionalen Fußballligen war am Wochenende wieder einiges los. Symbolfoto: Pixabay
In den regionalen Fußballligen war am Wochenende wieder einiges los.
In den regionalen Fußballligen war am Wochenende wieder einiges los. Symbolfoto: Pixabay
Plauen
Fußball im Vogtland: BC Erlbach festigt mit Sieg im Topspiel die Tabellenführung
Von Thomas Gräf
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In der Vogtlandliga gelangen einem Spieler gleich vier Treffer. In der Vogtlandklasse trat eine Mannschaft gar nicht erst an.

In der Fußball-Vogtlandliga hat sich das Führungsquintett fast durchgehend schadlos gehalten. Wichtig war dies vor allem für Spitzenreiter BC Erlbach. Der hielt mit einem 3:0 im Topspiel beim Tabellendritten SpVgg Grünbach-Falkenstein die Konkurrenz im Titelkampf auf Distanz. Ein Eigentor von Provaznik (60.) sowie Scharschmidt (83.) und Rill...
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