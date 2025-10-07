Fußball-Benefizkick: Die „Ossis“ von Vogut gewinnen auch das Rückspiel gegen die Oberfranken

Das Event am Donnerstag brachte die Kicker aus Oberfranken und dem Vogtland sowie ihre Fans zusammen. Mit einem beeindruckenden Startbetrag von knapp 3.000 Euro beginnt nun der Spendenmarathon. Der 4:2-Sieg der Gäste ist dabei eher nebensächlich.

Ab jetzt wird gesammelt. Der VR-Benefizkick hat sich als erstes sportliches West-Ost-Hilfswerk in der Region etabliert. Die Kicker von hüben und drüben sammeln gemeinsam für die Kinderkrebshilfen in Oberfranken und im Vogtland. Im zurückliegenden Winter kamen bereits über 10.000 Euro zusammen. „Doch am Ende ist nicht die Summe wichtig,... Ab jetzt wird gesammelt. Der VR-Benefizkick hat sich als erstes sportliches West-Ost-Hilfswerk in der Region etabliert. Die Kicker von hüben und drüben sammeln gemeinsam für die Kinderkrebshilfen in Oberfranken und im Vogtland. Im zurückliegenden Winter kamen bereits über 10.000 Euro zusammen. „Doch am Ende ist nicht die Summe wichtig,...