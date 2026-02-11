Fußball: Für den VfB Schöneck wird es ernst – vier andere haben noch Generalprobe

Eine Woche vor dem Rückrundenstart in den Fußball-Ligen des sächsischen Verbandes wird nochmal fleißig getestet. Für den Überraschungs-Spitzenreiter geht es schon um Punkte.

Für einen der fünf auf Landesebene aktiven vogtländischen Fußballvereine wird es am kommenden Wochenende schon ernst, die anderen vier haben Generalprobe. In einem Nachholspiel erwartet Sachsenklasse-Spitzenreiter VfB Schöneck am Sonntag, 14 Uhr den SSV Fortschritt Lichtenstein (Platz 7). Letzte Testspiele bestreiten der SC Syrau (Freitag, 18... Für einen der fünf auf Landesebene aktiven vogtländischen Fußballvereine wird es am kommenden Wochenende schon ernst, die anderen vier haben Generalprobe. In einem Nachholspiel erwartet Sachsenklasse-Spitzenreiter VfB Schöneck am Sonntag, 14 Uhr den SSV Fortschritt Lichtenstein (Platz 7). Letzte Testspiele bestreiten der SC Syrau (Freitag, 18...