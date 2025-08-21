Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Schönecks Tom Schulz bejubelt seinen Treffer zum 4:1 gegen Marienberg, rechts Tobias Grill. Kann der VfB am Sonntag feiern? Bild: Johannes Schmidt
Schönecks Tom Schulz bejubelt seinen Treffer zum 4:1 gegen Marienberg, rechts Tobias Grill. Kann der VfB am Sonntag feiern? Bild: Johannes Schmidt
Oberes Vogtland
Fußball: Geht der Höhenflug des VfB Schöneck weiter?
Von Thomas Gräf
In der Sachsenklasse hat der Aufsteiger das erste Heimspiel vor der Brust. Gegner ist der ESV Lok Zwickau. Der SV Merkur Oelsnitz muss beim BSC Freiberg antreten.

Nach dem 7:0 zum Punktspielauftakt in Oelsnitz und dem 5:1-Pokalsieg gegen Marienberg steht für den VfB Schöneck am Sonntag das erste Heimpunktspiel in der Fußball-Sachsenklasse auf dem Programm. Um 15 Uhr erwartet man den ESV Lok Zwickau. Die Westsachsen waren vorige Saison noch in der Landesliga aktiv, stiegen als Vorletzter ab. Lok gehörte...
