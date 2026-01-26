MENÜ
  • Fußball-Hallenpokal: Der beste Schütze zerdeppert seinen Preis auf dem Parkett – die Halle biegt sich vor Lachen

Nach dem Missgeschick: Cheforganisator André Rabe (links) hilft VFC-Kicker Leonard Krantz beim Aufräumen.
Die Top 5 des Hallenpokals: (von links) Toni Lohse (Merkur Oelsnitz/bester Torhüter), Ruven Rittrich (FC Werda/bester Spieler), Anton Fellgiebel (SG Jößnitz/bester Spieler), Ilja Lemba (VFC Plauen/bester Spieler) und Leonard Krantz (VFC Plauen/bester Torschütze).
Schiedsrichter Stefan Gäbler.
Plauen
Fußball-Hallenpokal: Der beste Schütze zerdeppert seinen Preis auf dem Parkett – die Halle biegt sich vor Lachen
Von Thomas Gräf
Immer wieder im Blickpunkt bei der großen Siegerehrung des Turniers der Freien Presse: Die Top-Elf der Veranstaltung. Bei deren Ehrung gab es ein lustiges Missgeschick. Nun kommen auch die Trainer zu Wort – und ein Schiedsrichter, der den Hallenfußball von früher vermisst...

Die Talente des VFC Plauen haben am Sonntag nicht nur den Fußball-Hallenpokal der Freien Presse gewonnen, sie stellten auch noch zwei Spieler in den Top 5 des Turniers. Die besten fünf Akteure werden jeweils von den acht an der Endrunde beteiligten Mannschaften gewählt.
