Fußball-Hallenpokal: Der beste Schütze zerdeppert seinen Preis auf dem Parkett – die Halle biegt sich vor Lachen

Plauen
Immer wieder im Blickpunkt bei der großen Siegerehrung des Turniers der Freien Presse: Die Top-Elf der Veranstaltung. Bei deren Ehrung gab es ein lustiges Missgeschick. Nun kommen auch die Trainer zu Wort – und ein Schiedsrichter, der den Hallenfußball von früher vermisst...
Die Talente des VFC Plauen haben am Sonntag nicht nur den Fußball-Hallenpokal der Freien Presse gewonnen, sie stellten auch noch zwei Spieler in den Top 5 des Turniers. Die besten fünf Akteure werden jeweils von den acht an der Endrunde beteiligten Mannschaften gewählt.
