So wie hier bei den Fans der Spielgemeinschaft Eichigt/Triebel ging es auf den Tribünen oft stimmungsvoll zu.
So wie hier bei den Fans der Spielgemeinschaft Eichigt/Triebel ging es auf den Tribünen oft stimmungsvoll zu. Bild: Oliver Orgs
Oberes Vogtland
Fußball-Hallenpokal der Freien Presse: 3170 Fans feuerten 47 Teams an
Von Thomas Gräf
Sieger und Platzierte in acht Vorrundengruppen sind ausgespielt. Wie und wann geht es denn nun weiter?

Mit der Gruppe H ist am Montagabend die Vorrunde des Fußball-Hallenpokals der Freien Presse abgeschlossen worden. Insgesamt passierten bisher 3170 Zuschauer die Tore von Helbighalle und Einheit-Arena in Plauen, die insgesamt 47 teilnehmende Mannschaften anfeuerten.
Mehr Artikel