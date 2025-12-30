Fußball-Hallenpokal der Freien Presse: 3170 Fans feuerten 47 Teams an

Sieger und Platzierte in acht Vorrundengruppen sind ausgespielt. Wie und wann geht es denn nun weiter?

Mit der Gruppe H ist am Montagabend die Vorrunde des Fußball-Hallenpokals der Freien Presse abgeschlossen worden. Insgesamt passierten bisher 3170 Zuschauer die Tore von Helbighalle und Einheit-Arena in Plauen, die insgesamt 47 teilnehmende Mannschaften anfeuerten.