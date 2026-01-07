MENÜ
Der Titelverteidiger SC Syrau mit Max Rudisch (r.) will wieder ins Finale.
Der Titelverteidiger SC Syrau mit Max Rudisch (r.) will wieder ins Finale. Bild: Oliver Orgs
Plauen
Fußball-Hallenpokal der Freien Presse: Am Samstag spielt die „Hammergruppe“
Von Thomas Gräf
Gleich drei Endrundenteilnehmer der letzten Auflage inklusive Titelverteidiger kämpfen in Gruppe C um nur zwei Startplätze. Am Sonntag scheint zum Abschluss der Zwischenrunde dagegen alles offen.

Bevor am 25. Januar in der Plauener Einheit-Arena das Finale des Fußball-Hallenpokals der Freien Presse steigt, werden am kommenden Wochenende noch weitere vier Mannschaften ermittelt, die zum achtköpfigen Starterfeld hinzukommen. Bisher qualifiziert sind: FC Werda, SG Jößnitz, FSV Treuen und SV Merkur Oelsnitz.
