Fußball-Hallenpokal der Freien Presse: Am Samstag spielt die „Hammergruppe“

Gleich drei Endrundenteilnehmer der letzten Auflage inklusive Titelverteidiger kämpfen in Gruppe C um nur zwei Startplätze. Am Sonntag scheint zum Abschluss der Zwischenrunde dagegen alles offen.

Bevor am 25. Januar in der Plauener Einheit-Arena das Finale des Fußball-Hallenpokals der Freien Presse steigt, werden am kommenden Wochenende noch weitere vier Mannschaften ermittelt, die zum achtköpfigen Starterfeld hinzukommen. Bisher qualifiziert sind: FC Werda, SG Jößnitz, FSV Treuen und SV Merkur Oelsnitz.