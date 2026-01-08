MENÜ
Symbolfoto: Pixabay
Symbolfoto: Pixabay
Plauen
Fußball-Hallenpokal der Freien Presse: Es gibt noch Eintrittskarten!
Von Thomas Gräf
Für die Zwischenrunden und das Finale sind in der Plauener Freie-Presse-Geschäftsstelle Tickets erhältlich. Aber: Am Samstag könnte es in der kleinen Helbighalle eng werden...

Das Interesse am Fußball-Hallenpokal der Freien Presse ist weiter ungebrochen. Trotzdem sind für die beiden Zwischenrunden am Samstag in der Helbighalle und am Sonntag in der Einheit-Arena noch Tickets in der Geschäftsstelle der Freien Presse am Postplatz in Plauen erhältlich, wo es auch schon Endrunden-Karten gibt. Allerdings ist laut André...
