Fußball-Hallenpokal der Freien Presse: Es gibt noch Eintrittskarten!

Für die Zwischenrunden und das Finale sind in der Plauener Freie-Presse-Geschäftsstelle Tickets erhältlich. Aber: Am Samstag könnte es in der kleinen Helbighalle eng werden...

Das Interesse am Fußball-Hallenpokal der Freien Presse ist weiter ungebrochen. Trotzdem sind für die beiden Zwischenrunden am Samstag in der Helbighalle und am Sonntag in der Einheit-Arena noch Tickets in der Geschäftsstelle der Freien Presse am Postplatz in Plauen erhältlich, wo es auch schon Endrunden-Karten gibt. Allerdings ist laut André... Das Interesse am Fußball-Hallenpokal der Freien Presse ist weiter ungebrochen. Trotzdem sind für die beiden Zwischenrunden am Samstag in der Helbighalle und am Sonntag in der Einheit-Arena noch Tickets in der Geschäftsstelle der Freien Presse am Postplatz in Plauen erhältlich, wo es auch schon Endrunden-Karten gibt. Allerdings ist laut André...