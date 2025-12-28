MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Reichenbacher FC mit Niclas Schmelzer (rechts, hier gegen Luca Weck von der SpG Pfaffengrün/Treuen) holte sich am Sonntag souverän den Gruppensieg.
Der Reichenbacher FC mit Niclas Schmelzer (rechts, hier gegen Luca Weck von der SpG Pfaffengrün/Treuen) holte sich am Sonntag souverän den Gruppensieg. Bild: Oliver Orgs
Der Reichenbacher FC mit Niclas Schmelzer (rechts, hier gegen Luca Weck von der SpG Pfaffengrün/Treuen) holte sich am Sonntag souverän den Gruppensieg.
Der Reichenbacher FC mit Niclas Schmelzer (rechts, hier gegen Luca Weck von der SpG Pfaffengrün/Treuen) holte sich am Sonntag souverän den Gruppensieg. Bild: Oliver Orgs
Plauen
Fußball-Hallenpokal der Freien Presse: Reichenbach qualifiziert sich gleich doppelt und Leubnitz feiert Adorf
Von Thomas Gräf
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Beim vorletzten Vorrundenturnier am Sonntag hätte ein Außenseiter aus der 1. Kreisklasse beinahe gewonnen. Aber am Ende stand der Landesligist aus der Neuberinstadt verdient ganz oben.

450 Zuschauer bekamen am Sonntag in der Kurt-Helbig-Sporthalle im vorletzten Vorrundenturnier des Fußball-Hallenpokals der Freien Presse so einiges geboten: Einen Favoriten, der sich souverän durchsetzte, einen Außenseiter, der fast Erster wurde und einen weiteren Favoriten, der erst im letzten Match durch Schützenhilfe eines Teams weiterkam,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
19:38 Uhr
3 min.
Fußball-Hallenpokal der Freien Presse: VFC Plauen nicht zu stoppen – aber auch ein Außenseiter kommt weiter
Der Eichigter Torwart Andy Künzel wirft sich hier in einen Schuss des VFC-Spielers Ilja Lemba.
Beim Vorrundenturnier der Gruppe C am Sonntagnachmittag in der Plauener Helbig-Halle war gegen die U-19-Vertretung aus der Regionalliga kein Kraut gewachsen. Neben dem VFC und dem FSV Treuen hat sich im letzten Match ein Team für die nächste Runde qualifiziert, das nicht jeder auf dem Zettel hatte.
Thomas Gräf
20:09 Uhr
1 min.
Wieder ein Cruyff bei Ajax?: Jordi soll Direktor werden
Soll in Amsterdam übernehmen: Jordi Cruyff. (Archivbild)
Johan Cruyff ist eine Legende bei Ajax Amsterdam. Nun soll sein Sohn als Funktionär übernehmen.
27.12.2025
1 min.
Zwickauer Weihnachtsbaum und Pyramide ohne Beleuchtung: Das war der Grund
Der Weihnachtsbaum auf dem Zwickauer Hauptmarkt war am zweiten Feiertag ohne Beleuchtung.
Zeitweiser Ausfall der Festtagsbeleuchtung inzwischen behoben.
Holger Weiß
28.10.2025
4 min.
Fußballturnier um den Hallenpokal der „Freien Presse“: Warum es schon die Vorrunde in sich hat
Im Januar schnappte sich der SC Syrau mit einem 7:0-Endspielsieg gegen Überraschungsfinalist SG Jößnitz den Titel beim Turnier um den Hallenpokal der „Freien Presse“.
Vivien Reichel von der Marketing-Abteilung der „Freien Presse“ hat gestern in Plauen ein glückliches Händchen bewiesen. Bei der Auslosung zum Hallenpokal stellte sie mehrere interessante Gruppen zusammen. 47 Teams nehmen teil, gesucht wird der Nachfolger des SC Syrau, der sich im Januar die Krone aufgesetzt hatte.
Steffen Bandt und Thomas Gräf
27.12.2025
3 min.
Minister verkündet „Sachsen-Rekord“: Im Februar beginnen so viele neue Referendare im zweiten Schulhalbjahr wie noch nie
„Zeigt, wie attraktiv der Lehrerberuf ist“: Sachsens Kultusminister Conrad Clemens (CDU) zu den neuen Referendarzahlen.
Angehende Lehrkräfte gehören in Sachsen bereits seit Jahren zu den bestbezahlten bundesweit. Trotzdem gibt es nun einen neuen Höchstwert. Was sind die Gründe - und wer profitiert davon am meisten?
Tino Moritz
20:00 Uhr
4 min.
Silvester in Zwickau: Feuerwerksverkauf floriert trotz Sicherheitsbedenken
Thomas Andrick ist mit dem Shop „Pyrowerk 25“ neu am Markt für Feuerwerk. Am Montag startet bei ihm wie überall der Verkauf der Raketen und Batterien fürs Silvesterfeuerwerk.
Trotz Zustimmung für Feuerwerksbeschränkungen steigen die Umsätze. Ein Händler vermutet: Angst vor dem letzten Mal befeuert den Kauf. Vor welchen Herausforderungen steht der Rettungsdienst?
Holger Weiß
Mehr Artikel