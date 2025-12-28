Fußball-Hallenpokal der Freien Presse: Reichenbach qualifiziert sich gleich doppelt und Leubnitz feiert Adorf

Plauen
Beim vorletzten Vorrundenturnier am Sonntag hätte ein Außenseiter aus der 1. Kreisklasse beinahe gewonnen. Aber am Ende stand der Landesligist aus der Neuberinstadt verdient ganz oben.
450 Zuschauer bekamen am Sonntag in der Kurt-Helbig-Sporthalle im vorletzten Vorrundenturnier des Fußball-Hallenpokals der Freien Presse so einiges geboten: Einen Favoriten, der sich souverän durchsetzte, einen Außenseiter, der fast Erster wurde und einen weiteren Favoriten, der erst im letzten Match durch Schützenhilfe eines Teams weiterkam,...
