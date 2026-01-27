MENÜ
Brechend voll: Die Einheit-Arena am Sonntag bei der Endrunde des Fußball-Hallenpokals der „Freien Presse“.
Brechend voll: Die Einheit-Arena am Sonntag bei der Endrunde des Fußball-Hallenpokals der „Freien Presse“. Bild: Oliver Orgs
Plauen
Fußball-Hallenpokal: „Fürs Finale hätten wir 2000 Eintrittskarten verkaufen können“
Von Thomas Gräf und Olaf Meinhardt
Kommende Saison liebäugelt der Vogtländische Fußball-Verband, der das Turnier in Kooperation mit der „Freien Presse“ ausrichtet, mit der Nutzung des neuen Plauener Sportforums. Entsprechende Anträge seien bisher stets abgelehnt worden.

6640 Zuschauer hat der Fußball-Hallenpokal der „Freien Presse“ der Saison 2025/26 bei insgesamt 13 Turnieren angelockt. Das Finale am Sonntag in der Handball-Arena des HC Einheit Plauen war mit 1000 Fans restlos ausverkauft. „Dazu kommen noch 700, die die Spiele am von Vogut dankenswerterweise organisierten Livestream verfolgt haben“,...
