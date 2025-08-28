Fußball im Vogtland: Concordia gegen Wacker Plauen – mehr Derby geht nicht

Plauen
Jeweils drei Teams der Fußball-Vogtlandliga und -klasse stehen noch ohne Punktverlust an der Tabellenspitze. In beiden Ligen steht am Wochenende je ein direktes Duell auf dem Plan.
Werda gegen Erlbach und Leubnitz gegen Pausa-Mühltroff. So lauten an diesem Wochenende die Spitzenpaarungen im Fußball-Vogtland. Dazu gibt es in Plauen noch ein Stadtteilderby, das zuletzt zweimal das „Auswärtsteam“ für sich entschieden hatte.
