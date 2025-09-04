Fußball im Vogtland: Jede Menge Tore sorgen für Begeisterung

Ein Treffen der Enttäuschten steigt am Sonntag in Rodewisch, wenn der 1. FC den VfB Lengenfeld empfängt. In Plauen steht für Wacker nach dem 3:3 bei Concordia gleich das nächste Derby an.

Schon 86 Tore sind an den ersten drei Spieltagen der Fußball-Vogtlandliga gefallen, in der Vogtlandklasse waren es 92. Im Schnitt sahen die Fans bisher mehr als vier Treffer pro Partie. Und diesmal?