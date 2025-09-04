Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Fabian Fritzsche (links, Wacker) gegen Denny Trost (Concordia). Haben sich nach dem ereignisreichen Stadtteilduell mit sechs Toren und fünf Platzverweisen die Wogen wieder geglättet?
Fabian Fritzsche (links, Wacker) gegen Denny Trost (Concordia). Haben sich nach dem ereignisreichen Stadtteilduell mit sechs Toren und fünf Platzverweisen die Wogen wieder geglättet? Bild: Oliver Orgs
Plauen
Fußball im Vogtland: Jede Menge Tore sorgen für Begeisterung
Von Olaf Meinhardt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Treffen der Enttäuschten steigt am Sonntag in Rodewisch, wenn der 1. FC den VfB Lengenfeld empfängt. In Plauen steht für Wacker nach dem 3:3 bei Concordia gleich das nächste Derby an.

Schon 86 Tore sind an den ersten drei Spieltagen der Fußball-Vogtlandliga gefallen, in der Vogtlandklasse waren es 92. Im Schnitt sahen die Fans bisher mehr als vier Treffer pro Partie. Und diesmal?
