Brandon Sandner (links), Torschütze zum 2:0 für Grünbach-Falkenstein, wird hier vom Treuener Marc Wöllner attackiert. Bild: Joachim Thoß
Brandon Sandner (links), Torschütze zum 2:0 für Grünbach-Falkenstein, wird hier vom Treuener Marc Wöllner attackiert. Bild: Joachim Thoß
Plauen
Fußball im Vogtland: Treffer nach 50-Meter-Solo lässt Grünbach-Falkenstein jubeln
Von Steffen Bandt
In der Fußball-Vogtlandliga ist nach Treuens 1:3-Niederlage nun wieder der BC Erlbach Spitzenreiter. Und in der Vogtlandklasse dominiert weiter der VfB Großfriesen.

Insgesamt 59 Tore sind in den 13 Spielen des Wochenendes in den beiden oberen Fußballspielklassen des Vogtlands gefallen. Während es in der Vogtlandliga einen weiteren Wechsel an der Tabellenspitze gab, zieht in der Vogtlandklasse weiterhin der VfB Großfriesen seine Kreise.
