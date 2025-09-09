Fußball, Landesklasse: Jößnitzer Frauen schieben sich mit Kantersieg am Vorjahresmeister vorbei auf Platz 1

Plauen
Die SGJ hat sich am Sonntag gegen Kirchberg mit 6:0 den zweiten Saisonsieg erkämpft. Wieso auch Oelsnitz dazu beigetragen hat, dass die Plauenerinnen nun Spitzenreiter sind und wie es bei den anderen Vogtlandteams lief.
Die Landesklasse-Fußballerinnen der SG Jößnitz feierten am Sonntag einen souveränen 6:0-Heimerfolg gegen den SV 1861 Kirchberg. Von Beginn an bestimmten sie das Spielgeschehen, blieben im Abschluss jedoch zunächst oft glücklos. Kurz vor der Pause erlöste Marlies Pfaffl ihr Team mit einem sehenswerten Treffer ins rechte obere Eck (38.) zum...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.