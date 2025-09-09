Fußball, Landesklasse: Jößnitzer Frauen schieben sich mit Kantersieg am Vorjahresmeister vorbei auf Platz 1

Die SGJ hat sich am Sonntag gegen Kirchberg mit 6:0 den zweiten Saisonsieg erkämpft. Wieso auch Oelsnitz dazu beigetragen hat, dass die Plauenerinnen nun Spitzenreiter sind und wie es bei den anderen Vogtlandteams lief.

Die Landesklasse-Fußballerinnen der SG Jößnitz feierten am Sonntag einen souveränen 6:0-Heimerfolg gegen den SV 1861 Kirchberg. Von Beginn an bestimmten sie das Spielgeschehen, blieben im Abschluss jedoch zunächst oft glücklos. Kurz vor der Pause erlöste Marlies Pfaffl ihr Team mit einem sehenswerten Treffer ins rechte obere Eck (38.) zum...