Fußball-Landesliga: Reichenbacher FC kassiert fünfte Niederlage im sechsten Spiel

Die Vogtländer verschlafen beim Dresdner SC die erste Hälfte und kassieren zwei Gegentore nach Einwürfen. Mit dem 0:2 strauchelt der RFC weiter in den Tabellenkeller.

Eine verkorkste Halbzeit und in Rückstand geraten – das droht langsam das Markenzeichen des Reichenbacher FC in der Rückrunde zu werden. Auch beim bis dato schlechter platzierten Dresdner SC kam der RFC in der Fußball-Landesliga mit 0:2 unter die Räder. Es war die fünfte aus den zurückliegenden sechs Spielen, womit die Reichenbacher den...