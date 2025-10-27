Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Der Chemnitzer Keeper Magnus Schüler (oranges Trikot) klärt hier gegen Schönecks Tim Müller.
Der Chemnitzer Keeper Magnus Schüler (oranges Trikot) klärt hier gegen Schönecks Tim Müller. Bild: Johannes Schmidt
Oberes Vogtland
Fußball: Nach 15 Minuten steht es schon 4:0 – Aufsteiger VfB Schöneck weiter unbesiegt
Von Thomas Gräf
5:0 gewannen die Obervogtländer am Sonntag auf leichtem Schneeboden gegen den VfB Fortuna Chemnitz II. Nach neun Spieltagen führen die Schönecker immer noch die Sachsenklassestaffel West an.

Auf dem ersten Schnee des Winters machte der VfB Schöneck am Sonntag in der Fußball-Sachsenklasse kurzen Prozess: Mitaufsteiger VfB Fortuna Chemnitz II lag nach einer Viertelstunde schon 0:4 zurück, am Ende stand es 5:0. Dabei trat der VfB ersatzgeschwächt an, hatte nur zwei Wechsler auf der Bank. Die Obervogtländer führen mit nun acht...
