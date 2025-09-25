Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Amer Kadric (am Ball, hier in der vergangenen Saison gegen Halle) wird auch in Stendal für Ondrej Brejcha als Kapitän einspringen.
Amer Kadric (am Ball, hier in der vergangenen Saison gegen Halle) wird auch in Stendal für Ondrej Brejcha als Kapitän einspringen. Bild: Joachim Thoß
Auerbach
Fußball-Oberliga: Ersatz-Kapitän des VfB Auerbach zuversichtlich vor Auswärtsspiel in Stendal
Von Laura-Louis Freimann
Für Amer Kadric ist der Tabellenplatz des Gegners nur zweitrangig. Deswegen will er vor der Partie beim Schlusslicht gar nicht unnötig Druck aufkommen lassen.

Der VfB Auerbach ist seit vier Spieltagen in der Fußball-Oberliga ungeschlagen. Nach zwei Niederlagen zum Auftakt gelangen dem Team von Trainer Sven Köhler jeweils zwei Siege und zwei Unentschieden. Rechnet man die klaren Erfolge im Sachsenpokal dazu – ein 10:0 gegen den SV Lichtenberg sowie ein 3:0 gegen den HFC Colditz – fällt die...
