Fußball-Oberliga: Ersatz-Kapitän des VfB Auerbach zuversichtlich vor Auswärtsspiel in Stendal

Auerbach
Für Amer Kadric ist der Tabellenplatz des Gegners nur zweitrangig. Deswegen will er vor der Partie beim Schlusslicht gar nicht unnötig Druck aufkommen lassen.
Der VfB Auerbach ist seit vier Spieltagen in der Fußball-Oberliga ungeschlagen. Nach zwei Niederlagen zum Auftakt gelangen dem Team von Trainer Sven Köhler jeweils zwei Siege und zwei Unentschieden. Rechnet man die klaren Erfolge im Sachsenpokal dazu – ein 10:0 gegen den SV Lichtenberg sowie ein 3:0 gegen den HFC Colditz – fällt die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.