Fußball-Oberliga: Läuft der VfB Auerbach dem VfB Empor Glauchau ins offene Messer?

Beide Mannschaften sind mit acht Punkten aus sieben Spielen in die Saison gestartet. Warum die Stimmung vor dem Duell am Samstag jedoch komplett gegensätzlich ist – und weshalb das zum Zünglein an der Waage werden könnte.

Derby-Zeit in der Fußball-Oberliga: Am Samstag empfängt der VfB Auerbach ab 14 Uhr in der Arena zur Vogtlandweide den Aufsteiger VfB Empor Glauchau. „Freie Presse" wirft vor dem sächsischen Duell einen Blick auf die Ausgangslage und die Stärken und Schwächen der Teams.