Fußball-Oelsnitz trauert: Der letzte Überlebende des „großen Spiels“ ist tot

Oberes Vogtland
Herbert Gsuk war damals der jüngste Spieler in der legendären Mannschaft der Obervogtländer, die 1957 mit einem 2:1-Sieg gegen Fortschritt Falkenstein erstmals den Aufstieg in die Bezirksliga feiern konnte. Nun ist er als letzter seiner Kameraden verstorben.
Für die Oelsnitzer Fußballgemeinde wird es wohl immer das „große Spiel“ bleiben, wie es die alten Anhänger immer nannten: Heute ist es fast schon ein Mythos, das 2:1 gegen Falkenstein im letzten Spiel der 1957 noch im Jahresrhythmus ausgetragenen Saison. Vor über 5000 Zuschauern auf der damaligen Philipp-Müller-Kampfbahn – dem heutigen...
