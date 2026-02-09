Fußball: Reichenbacher FC besiegt Oelsnitz 5:0 – Einer der Ältesten „knipst“ gleich dreifach

Auerbach
Der Erfolg am Freitag war nach vier Spielen ohne Sieg „Balsam auf die Fußballseele“. Den Feinschliff für die Rückrunde hat sich der Sachsenligist derweil in einem Trainingslager in Tschechien geholt.
Der Reichenbacher FC hat sein erstes Testspiel der Wintervorbereitung gewonnen – im fünften Anlauf. Nervös angesichts dieser „Ergebnisdelle“ ist aber im Lager des Sachsenligisten keiner geworden. „Schließlich hatten wir gleich gegen drei Oberligisten getestet. Da weiß man eigentlich als Unterklassiger, was einem im Normalfall...
