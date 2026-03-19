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Fußball: Richtung Dresden fährt der Reichenbacher FC immer gern
Von Olaf Meinhardt und Thomas Gräf
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In Sachsenliga und Sachsenklasse hat am Wochenende nur eine vogtländische Mannschaft Heimrecht. Und die hat eine ganz schwere Aufgabe zu lösen. Denn es kommt ein Titelaspirant.

Aussicht auf Erfolg besteht für den Reichenbacher FC in dieser Landesliga-Saison immer dann, wenn es Richtung Dresden und Umland geht. Bisher kehrte er nie mit leeren Händen zurück. Gepunktet wurde bei Borea (2:0), Freital (4:1), Laubegast (2:2) und Pirna-Copitz (2:1). In Dresden-Friedrichstadt soll dieser positive Trend am Samstag im 10.343...
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