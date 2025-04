Fußball-Sachsenklasse: Auerbacher Jungs gewinnen beim Spitzenreiter in Annaberg, auch Syrau und Oelsnitz punkten

Im Vogtlandderby gewann Syrau zu Hause gegen Irfersgrün mit 4:1 (1:0). Merkur Oelsnitz spielte in Stollberg 3:2 (2:2).

In der Fußball-Sachsenklasse ist es am Wochenende trotz des kalten Wetters zu sehenswerten Fußballspielen gekommen. Der BSV Irfersgrün lief am Samstag mit Selbstbewusstsein in Syrau auf, doch der heimstarke SC zeigte dem Aufsteiger Grenzen auf. Beim 1:1 in der 60. Minute war noch alles offen, danach zogen die Gastgeber mit 4:1 davon. Syrau...