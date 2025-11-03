Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Trainer Denny Bleich und sein BSV Irfersgrün geben in der Fußball-Sachsenklasse nicht auf.
Trainer Denny Bleich und sein BSV Irfersgrün geben in der Fußball-Sachsenklasse nicht auf. Bild: Johannes Schmidt
Trainer Denny Bleich und sein BSV Irfersgrün geben in der Fußball-Sachsenklasse nicht auf.
Trainer Denny Bleich und sein BSV Irfersgrün geben in der Fußball-Sachsenklasse nicht auf. Bild: Johannes Schmidt
Auerbach
Fußball-Sachsenklasse: Irfersgrün will nicht an Abstieg denken
Von Laura-Louis Freimann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die 0:1-Niederlage beim neuen Tabellenzweiten SSV Fortschritt Lichtenstein ist bitter gewesen für den BSV. Doch sie zeigte auch einmal mehr, dass die Vogtländer mithalten können – selbst gegen die Spitzenteams.

Es sieht nicht gut aus für die Fußballer des BSV Irfersgrün. In ihrer zweiten Sachsenklasse-Saison will es mit dem Erfolg einfach nicht klappen. Die Bilanz von erst einem Sieg (3:2 beim punktgleichen VfB Fortuna Chemnitz II) nach zehn Spieltagen spricht für sich. Der Abstand zum rettenden Ufer beträgt für den Tabellen-14. schon sechs
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10:00 Uhr
2 min.
Nach tödlichem Arbeitsunfall im Erzgebirge: Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungsverfahren ein
Infolge des Arbeitsunfalls war ein Rettungshubschrauber (Symbolbild) im Einsatz.
Nach einem Arbeitsunfall im Crottendorfer Ortsteil Walthersdorf wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt. Was bisher bekannt ist.
Annett Honscha
22:10 Uhr
2 min.
Erdbeobachtungssatellit Sentinel-1D ins All gestartet
Der neue Erdbeobachtungssatellit soll vom Kontrollzentrum aus gesteuert werden. (Archivbild)
Er soll Daten über die Erde sammeln, zu Oberflächenveränderungen aber auch für den Katastrophenschutz. Jetzt ist ein weiterer Satellit des Copernicus-Programms unterwegs.
03.11.2025
5 min.
Erzgebirge im Fokus: Neun potenzielle Endlagerflächen für Deutschlands Atommüll in Sachsen
Im aktuellen Sachstand der BGE sind nur noch neun Teilflächen in Sachsen als mögliche Atommüllendlager übrig (blau gekennzeichnet).
Freude bei der Kirchberger Bürgermeisterin: Nach langem Bangen ist das Umfeld des Ortes als Standort ausgeschlossen. Dafür rücken die Räume Annaberg-Buchholz, Olbernhau, Seiffen, Freiberg und Ostsachsen in den direkten Fokus der Endlagersucher.
Jens Eumann
22:43 Uhr
2 min.
Wegen Drohne: Flugverkehr in Brüssel erneut eingestellt
Der Flugverkehr wurde eingestellt.
Schon wieder bleiben die Flieger wegen einer Drohnensichtung an einem europäischen Flughafen vorerst am Boden - diesmal trifft es Brüssel, und zwar zweimal binnen kürzester Zeit.
29.09.2025
2 min.
BSV Irfersgrün feiert ersten Saisonsieg: Landmesser wird zum Matchwinner
Endlich weg vom letzten Tabellenplatz: Nach dem 3:2-Erfolg beim VfB Fortuna Chemnitz II dürfen die Vogtländer in der Fußball-Sachsenklasse einmal kurz durchatmen.
Laura-Louis Freimann
16.10.2025
1 min.
Irfersgrüner Trainer richtet emotionale Worte an verstorbenen Torhüter
Vor dem Derby SC Syrau gegen BSV Irfersgrün wird es eine Schweigeminute für den verstorbenen Daniel Bergert geben. BSV-Coach Denny Bleich sagt, es sei auch sonst „einiges in Bewegung, um seiner Familie zu helfen.“
Bevor am Samstagnachmittag das Derby SC Syrau gegen BSV angepfiffen wird, gibt es eine Schweigeminute für den verstorbenen Daniel Bergert.
Laura-Louis Freimann
Mehr Artikel