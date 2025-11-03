Fußball-Sachsenklasse: Irfersgrün will nicht an Abstieg denken

Die 0:1-Niederlage beim neuen Tabellenzweiten SSV Fortschritt Lichtenstein ist bitter gewesen für den BSV. Doch sie zeigte auch einmal mehr, dass die Vogtländer mithalten können – selbst gegen die Spitzenteams.

Es sieht nicht gut aus für die Fußballer des BSV Irfersgrün. In ihrer zweiten Sachsenklasse-Saison will es mit dem Erfolg einfach nicht klappen. Die Bilanz von erst einem Sieg (3:2 beim punktgleichen VfB Fortuna Chemnitz II) nach zehn Spieltagen spricht für sich. Der Abstand zum rettenden Ufer beträgt für den Tabellen-14. schon sechs Es sieht nicht gut aus für die Fußballer des BSV Irfersgrün. In ihrer zweiten Sachsenklasse-Saison will es mit dem Erfolg einfach nicht klappen. Die Bilanz von erst einem Sieg (3:2 beim punktgleichen VfB Fortuna Chemnitz II) nach zehn Spieltagen spricht für sich. Der Abstand zum rettenden Ufer beträgt für den Tabellen-14. schon sechs